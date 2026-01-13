Продажи книги «Легкий способ бросить пить» выросли на 153% в новогодние праздники

Выручка от продаж книги «Легкий способ бросить пить» Аллена Карра выросла в новогодние праздники на 153% по сравнению с аналогичным предновогодним периодом (21–31 декабря). Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе «Литреса».
В целом спрос на литературу по борьбе с вредными привычками (в электронном и аудиоформатах) увеличился в новогодние праздники на 44%. На 38% подскочили продажи книг о красоте и здоровье, на 21% ― о психологии и саморазвитии, а также о религии.
Топ нон-фикшен-произведений возглавили «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих» Джеймса Клира в аудиоформате.
На второй строчке — электронная книга «Голод тела: психосоматика лишнего веса. Как перестать утешать себя едой и запрограммировать мозг на стройность» Екатерины Тур. Замыкает тройку «Счастливый карман, полный денег. Формирование сознания изобилия» Дэвида Кэмерона Джиканди в аудиоформате.
Среди книг по борьбе с вредными привычками популярностью также пользовались «Легкий способ бросить курить» Аллена Карра и «Просто космос. Нейроспринт. Как за 30 часов в месяц трансформировать свой мозг и жизнь» Катерины Ленгольд.
Прошедшие 12-дневные новогодние каникулы стали для россиян самыми продолжительными за последние 12 лет. Повторение столь длинных зимних праздников возможно только через 6 лет — в 2032 году.