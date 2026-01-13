Продажи книги «Легкий способ бросить пить» выросли на 153% в новогодние праздники
Экранизация романа Станислава Гимадеева «Принцип четности» выйдет 1 февраля

Фото: пресс-материалы

«Кион» представил новый трейлер детективного триллера «Резервация» — первой экранизации фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип четности». Премьера истории об отце, который любой ценой должен вытащить свою семью из аномальной зоны, состоится 1 февраля.

По сюжету главный герой Сергей возвращается домой и понимает, что его больше нет. Его родной город, отрезанный от внешнего мира загадочной аномалией, теперь называют резервацией. Там нет ни связи, ни привычных правил, а любая попытка выйти за его пределы заканчивается смертью.

В надежде вытащить родных из ловушки Сергей решается проникнуть на закрытую территорию. Реальность оказывается еще мрачнее: уже несколько лет здесь бесследно исчезают дети. Исчезновения как-то связаны с аномалией, а значит, ради спасения своей семьи Сергею придется раскрыть тайну резервации.

Видео: «Кион»

Как отмечают создатели проекта, «Резервация» — сериал, затрагивающий множество тем: от противостояния человека неизвестности до вопросов выбора и морали, жизни и смерти. Действие разворачивается в уникальном для отечественных проектов сеттинге — на пораженной загадочной аномалией территории, куда можно войти, но нельзя выйти. Это «сериал-ловушка» со множеством героев и сюжетных линий, готовый держать зрителя в напряжении до финальных титров и эпизод за эпизодом задавать все новые и новые вопросы.  

Роль Сергея исполнил Денис Шведов. «Такую длинную бороду я еще не отращивал ни для одного проекта. Это был мой дебют!» — признался он.

В картине также снялись Филипп Янковский, Алексей Розин, Екатерина Волкова, Полина Гухман, Николай Шрайбер, Степан Белозеров и другие. «Если одним словом, то «Резервация» у меня напрямую ассоциируется с клаустрофобией. Это проект о том, что происходит с людьми в ограниченном закрытом пространстве, о том, как все их пороки и страшные тени начинают лезть наружу. Но есть, конечно, и что-то хорошее между людьми в резервации, но это вы уж посмотрите сами», — рассказал Степан Белозеров.

Режиссером проекта выступил Алексей Андрианов. Производством ленты занимаются студия Kionfilm и кинокомпания Team Films. 

