Экранизация романа Станислава Гимадеева «Принцип четности» выйдет 1 февраля

Как отмечают создатели проекта, «Резервация» — сериал, затрагивающий множество тем: от противостояния человека неизвестности до вопросов выбора и морали, жизни и смерти. Действие разворачивается в уникальном для отечественных проектов сеттинге — на пораженной загадочной аномалией территории, куда можно войти, но нельзя выйти. Это «сериал-ловушка» со множеством героев и сюжетных линий, готовый держать зрителя в напряжении до финальных титров и эпизод за эпизодом задавать все новые и новые вопросы.