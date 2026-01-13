Аналитики: старый Новый год постоянно отмечают только 35% жителей России

Экранизация романа Станислава Гимадеева «Принцип четности» выйдет 1 февраля
Продажи книги «Легкий способ бросить пить» выросли на 153% в новогодние праздники
Автор книги «Все закончится на нас» Колин Гувер сообщила, что проходит лечение от рака
Самый дорогой тур в 2025 году был продан за 35,3 млн рублей
В России с 1 марта запретят автоматические списания за цифровые подписки
LEGO анонсировала наборы по «Покемонам»
Мики Рурк и Питер Грин появились в трейлере «3 Days Rising»
Фамке Янссен вернется к роли Джин Грей в фильме «Мстители: Судный день»
Джордж Клуни назвал Квентина Тарантино жестоким из‑за его слов о Поле Дано и Оуэне Уилсоне
В Москве открылась вторая студия массажа Koja
Мусульманам Казахстана частично запретили делать дипфейки с умершими
33 оператора связи нарушили требования Роскомнадзора, связанные с блокировкой интернет-ресурсов
Посетители обвинили ТЦ «Авиапарк» в Москве в жестоком обращении с птицами из‑за сеток для ловли
В Москве прооперировали мужчину, который слышал движение глаз и работу сердца
Аэропорт Домодедово продадут на аукционе
Оzon приостановил продажи ветеринарных препаратов с габапентином из‑за подростков
Вышел первый тизер «Мумии» Ли Кронина
Telegram удалил свыше 44 млн каналов и групп за нарушения правил платформы
Иньяки Годой в новом трейлере второго сезона «One Piece. Большой куш»
Роспотребнадзор выявил нарушения в 64% проб готовой еды
Приставы начали производство по выселению Долиной из квартиры в Хамовниках
Фильм россиянки Евгении Арбугаевой «Чуура» покажут на Берлинском кинофестивале
Суд в Москве оштрафовал женщину за голосовое сообщение с оскорблениями
Анна Делви так и не посмотрела сериал «Изобретая Анну» о себе
Трафик в публичных сетях вайфай в России вырос почти в 11 раз
В Мраморном море нашли кабину самолета, который разбился 51 год назад
Самым популярным телеканалом в конце 2025 года стала «Россия 1»
ВЦИОМ: каждый третий россиянин считает, что большинство людей заботятся только о себе

Аналитики: старый Новый год постоянно отмечают только 35% жителей России

Фото: Irrin0215/Getty Images

Старый Новый год регулярно празднуют 35% жителей России. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса доставки «Купер» и исследовательской компании «ОнИн». В нем участвовали более 2500 респондентов.

Оказалось, что чаще всего праздник отмечают молодые люди в возрасте 18—24 лет и люди старше 65 лет. Среди этих категорий старый Новый год регулярно празднуют 41 и 43% опрошенных. При этом 34% миллениалов (25—34 года) провожают старый Новый год ежегодно, 38% — время от времени, а около четверти (28%) не отмечают вовсе.

«Формат празднования остается преимущественно домашним: 67% мужчин и 68% женщин проводят старый Новый год в кругу семьи. Среди женщин самыми популярными традициями оказались приготовление праздничного ужина (30%) и повторение новогодних ритуалов (10%). Мужчины чаще всего уделяют время просмотру новогодних фильмов (29%), а также походам в гости (17%)», — говорится в исследовании.

Больше всего праздник любят москвичи, 39% из них отмечают старый Новый год. Высокий процент отмечающих также в Екатеринбурге (33%), Петербурге (31%), Нижнем Новгороде (25%) и Казани (21%).

В этом году рабочая неделя после новогодних праздников началась с морозов и обильных снегопадов. Как не поддаться унынию, когда за окном почти всегда темно, морозно и снежно? «Афиша Daily» попросила поделиться лайфхаками жителей Севера, которые несколько месяцев живут в условиях полярной ночи.

