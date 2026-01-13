Самый дорогой тур в 2025 году был продан за 35,3 млн рублей

Самый дорогостоящий тур в 2025 году обошелся российским туристам в 35,3 млн р. Такую сумму заплатила семья из трех человек за отдых в Бодруме, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В стоимость вошли 10 ночей в Maxx Royal Bodrum 5* на вилле с тремя спальнями, CIP-сервис и индивидуальные трансферы. Перелет туристы бронировали самостоятельно.
На втором месте комбинированная турпоездка в ОАЭ и Саудовскую Аравию с посещением матча Криштиану Роналду для семьи из пяти человек за 31 млн р., на третьем ― отдых в Таиланде для компании из шести человек за 29,7 млн р. Топ-5 замыкают премиум-сафари в Танзании и отдых на Занзибаре (28 млн р.), а также отдых на Маврикии (27,3 млн р.).
В лидерах по количеству премиальных туров оказались Турция, Мальдивы, ОАЭ, Таиланд, а также экзотические направления: Танзания, Маврикий, Фиджи и Новая Зеландия. Если в 2024 году ценовой диапазон 10 самых дорогих туров составлял от 16 млн до 59 млн р., то в 2025-м ― от 21,9 млн до 35,3 млн.
Самый дорогой тур по России в ушедшем году был продан за 7,4 млн р. За эти деньги семья из четырех человек совершила вертолетную экскурсию к водопадам, позанималась трекингом, водными прогулками и каякингом.
На втором месте ― экспедиционный круиз по Шантарским островам за 6,6 млн р., на третьем ― новогодние каникулы в люксовом отеле около Кремля за 4,2 млн р. Также в топ-5 вошли отдых на вилле в Сочи и на Телецком озере на Алтае (по 3,4 млн р.).