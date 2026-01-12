Джордж Клуни назвал Квентина Тарантино жестоким из‑за его слов о Поле Дано и Оуэне Уилсоне

Фамке Янссен вернется к роли Джин Грей в фильме «Мстители: Судный день»
В Москве открылась вторая студия массажа Koja
Мусульманам Казахстана частично запретили делать дипфейки с умершими
33 оператора связи нарушили требования Роскомнадзора, связанные с блокировкой интернет-ресурсов
Посетители обвинили ТЦ «Авиапарк» в Москве в жестоком обращении с птицами из‑за сеток для ловли
В Москве прооперировали мужчину, который слышал движение глаз и работу сердца
Аэропорт Домодедово продадут на аукционе
Оzon приостановил продажи ветеринарных препаратов с габапентином из‑за подростков
Вышел первый тизер «Мумии» Ли Кронина
Telegram удалил свыше 44 млн каналов и групп за нарушения правил платформы
Иньяки Годой в новом трейлере второго сезона «One Piece. Большой куш»
Роспотребнадзор выявил нарушения в 64% проб готовой еды
Приставы начали производство по выселению Долиной из квартиры в Хамовниках
Фильм россиянки Евгении Арбугаевой «Чуура» покажут на Берлинском кинофестивале
Суд в Москве оштрафовал женщину за голосовое сообщение с оскорблениями
Анна Делви так и не посмотрела сериал «Изобретая Анну» о себе
Трафик в публичных сетях вайфай в России вырос почти в 11 раз
В Мраморном море нашли кабину самолета, который разбился 51 год назад
Самым популярным телеканалом в конце 2025 года стала «Россия 1»
ВЦИОМ: каждый третий россиянин считает, что большинство людей заботятся только о себе
Катар ведет переговоры с ФИФА о проведении первого клубного чемпионата мира среди женщин в 2028 году
Сугроб спас жизнь москвича, который выпрыгнул из окна горящей квартиры
Абиссинский кот из России возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек 2025 года
Вышел новый трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»
В «Лужниках» открылась лыжно-биатлонная трасса
Бабушка из США стала записывать стримы по Minecraft, чтобы собрать деньги на лечение внука
Съемки второго сезона «Киностудии» начнутся через неделю
Гостей «Золотого глобуса» кормили черной икрой, салатом из лобстера и суши

Джордж Клуни назвал Квентина Тарантино жестоким из‑за его слов о Поле Дано и Оуэне Уилсоне

Фото: Neil P. Mockford / Getty Images

Американский актер Джордж Клуни назвал режиссера Квентина Тарантино жестоким из‑за его слов о Поле Дано, Оуэне Уилсона и Мэттью Лилларда. Об этом сообщил Variety.

Клуни отметил на церемонии вручения награды AARP Movies for Grownups Awards, что для него было честью поработать с этими тремя артистами. Он добавил, что его последний фильм «Джей Келли» сняли люди, которые любят актеров.

«Люди, которых я знаю большую часть своей жизни… на самом деле, большинство из них — актеры. Я испытываю к ним большую симпатию, и мне неприятно наблюдать за тем, как люди проявляют жестокость. Мы живем во времена жестокости. Нам не нужно усугублять ситуацию», — подчеркнул Клуни.

В декабре 2025 года автор «Криминального чтива» рассказал о своих нелюбимых актерах. Тарантино назвал Дано «самым слабым» артистом в Гильдии киноактеров, а также признался, что «терпеть не может» Уилсона. Режиссеру также не нравится Лиллард.

В 2024 году Тарантино высказался и о самом Клуни. Он заявил, что актер не является кинозвездой. Клуни признался в интервью в ответ, что его «немного раздражает», что кинематографист наговорил о нем «всякой гадости».

Расскажите друзьям