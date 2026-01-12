В Москве открылась вторая студия массажа Koja, которую создали авторы таких пространств как White Studios, Loft Design, Yauza Place и Blanc. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.
Салон появился на Кузнецком Мосту в декабре. Его оформление отталкивается от концепции личного святилища, в котором тактильные и сенсорные ощущения позволяют полностью расслабиться.
«Для нас Koja — это личное святилище, где мы смогли полностью раскрыть наш почерк. Каждая деталь здесь, от винтажной дверной ручки до сценарного света, подчинена одной цели — погружению гостя в состояние глубокого релакса», — поделились основательницы студии Наира и Дарья.
По словам представителей бизнеса, новая площадка отличается от первой. Первый салон в Подколокольном — камерный, интимный, похожий на тайное убежище в переулке, где можно уединиться и спрятаться от повседневности. Студия на Кузнецком же скорее похожа на масштабную городскую виллу с множеством зон.
На территории пространства расположены релакс-зона, кабинет косметологии, уголок для парных спа-ритауалов. В интерьере помещений использовали натуральные материалы: сухую древесину возрастом в несколько десятилетий, окаменелости и речные камни.
Стены студии оформлены с применением нескольких видов ручной штукатурки с разными фактурами. В душевых выложили полы из переливающейся смальты. Элементы декора отреставрированы самостоятельно командой проекта. Атмосферу дополнил старый кирпич с уникальной кладкой и состаренный мрамор.