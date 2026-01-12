В Москве открылась вторая студия массажа Koja

Мусульманам Казахстана частично запретили делать дипфейки с умершими
33 оператора связи нарушили требования Роскомнадзора, связанные с блокировкой интернет-ресурсов
Посетители обвинили ТЦ «Авиапарк» в Москве в жестоком обращении с птицами из‑за сеток для ловли
В Москве прооперировали мужчину, который слышал движение глаз и работу сердца
Аэропорт Домодедово продадут на аукционе
Оzon приостановил продажи ветеринарных препаратов с габапентином из‑за подростков
Вышел первый тизер «Мумии» Ли Кронина
Telegram удалил свыше 44 млн каналов и групп за нарушения правил платформы
Иньяки Годой в новом трейлере второго сезона «One Piece. Большой куш»
Роспотребнадзор выявил нарушения в 64% проб готовой еды
Приставы начали производство по выселению Долиной из квартиры в Хамовниках
Фильм россиянки Евгении Арбугаевой «Чуура» покажут на Берлинском кинофестивале
Суд в Москве оштрафовал женщину за голосовое сообщение с оскорблениями
Анна Делви так и не посмотрела сериал «Изобретая Анну» о себе
Трафик в публичных сетях вайфай в России вырос почти в 11 раз
В Мраморном море нашли кабину самолета, который разбился 51 год назад
Самым популярным телеканалом в конце 2025 года стала «Россия 1»
ВЦИОМ: каждый третий россиянин считает, что большинство людей заботятся только о себе
Катар ведет переговоры с ФИФА о проведении первого клубного чемпионата мира среди женщин в 2028 году
Сугроб спас жизнь москвича, который выпрыгнул из окна горящей квартиры
Абиссинский кот из России возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек 2025 года
Вышел новый трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»
В «Лужниках» открылась лыжно-биатлонная трасса
Бабушка из США стала записывать стримы по Minecraft, чтобы собрать деньги на лечение внука
Съемки второго сезона «Киностудии» начнутся через неделю
Гостей «Золотого глобуса» кормили черной икрой, салатом из лобстера и суши
В Японии умерла шимпанзе Ай, умевшая считать и рисовать
Российские кинотеатры поставили рекорд по сборам на новогодних каникулах

В Москве открылась вторая студия массажа Koja

Фото: Koja

В Москве открылась вторая студия массажа Koja, которую создали авторы таких пространств как White Studios, Loft Design, Yauza Place и Blanc. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Салон появился на Кузнецком Мосту в декабре. Его оформление отталкивается от концепции личного святилища, в котором тактильные и сенсорные ощущения позволяют полностью расслабиться.

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

«Для нас Koja — это личное святилище, где мы смогли полностью раскрыть наш почерк. Каждая деталь здесь, от винтажной дверной ручки до сценарного света, подчинена одной цели — погружению гостя в состояние глубокого релакса», — поделились основательницы студии Наира и Дарья.

По словам представителей бизнеса, новая площадка отличается от первой. Первый салон в Подколокольном — камерный, интимный, похожий на тайное убежище в переулке, где можно уединиться и спрятаться от повседневности. Студия на Кузнецком же скорее похожа на масштабную городскую виллу с множеством зон.

На территории пространства расположены релакс-зона, кабинет косметологии, уголок для парных спа-ритауалов. В интерьере помещений использовали натуральные материалы: сухую древесину возрастом в несколько десятилетий, окаменелости и речные камни.

Стены студии оформлены с применением нескольких видов ручной штукатурки с разными фактурами. В душевых выложили полы из переливающейся смальты. Элементы декора отреставрированы самостоятельно командой проекта. Атмосферу дополнил старый кирпич с уникальной кладкой и состаренный мрамор.

Расскажите друзьям