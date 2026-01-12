В Москве открылась вторая студия массажа Koja
Аэропорт Домодедово продадут на аукционе

Фото: rustam burkhanov/Unsplash

Московский аэропорт Домодедово продадут на аукционе. Торги назначили на 20 января, следует из данных правительственного портала «ГИС Торги».

Стартовая цена на лот определена в 132,266 млрд рублей. Задаток составляет 26,45 млрд рублей, шаг аукциона — 1%, или 1,322 млрд. Аукцион пройдет на онлайн-площадке «РТС-тендер».

Желающие купить собственность могут подать заявки с 13 января до 18.00 19 января. Сделку планируется оформить в течение пяти дней после подведения итогов торгов.

Ранее Домодедово принадлежал предпринимателю Дмитрию Каменщику. Летом 2025 года Арбитражный суд Московской области по иску Генпрокуратуры конфисковал аэропорт в доход государства.

Генпрокуратура подала иск к аэропорту Домодедово в январе. Она требовала признать недействительными несколько сделок, совершенных с 2016 года, по переводу компаний группы «Домодедово» «под иностранное влияние». СМИ сообщали, что претензии связаны с иностранным гражданством Каменщика и главы наблюдательного совета аэропорта Валерия Когана.

