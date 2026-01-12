«Маттел» представила первую куклу Барби с аутизмом
Вышел первый тизер «Мумии» Ли Кронина

Кадр: Warner Bros/YouTube

На ютуб-канале Warner Bros. опубликовали первый тизер фильма «Мумия», который снял ирландский режиссер Ли Кронин, автор хорроров «Другой» и «Восстание зловещих мертвецов».

«Мумия» также будет фильмом ужасов. В центре истории окажется юная дочь журналиста, которая исчезает в пустыне. Спустя восемь лет она возвращается, шокируя распавшуюся к тому моменту семью. То, что должно было стать радостным воссоединением, превращается в кошмар наяву.

Видео: Warner Bros/YouTube

Сценарий ленты написал сам Кронин. Продюсерами выступили Джеймс Ван, Джейсон Блум и Джон Кевилл. В актерский состав вошли Джек Рейнор, Лайя Коста, Мэй Каламави, Натали Грейс и Вероника Фалькон.

Оператором-постановщиком проекта стал Дэйв Гарбетт, художником — Ник Бассетт, монтажером — Брайан Шоу, художником по костюмам — Джоанна Итвелл. Музыку к ленте написали Стивен Маккеон.

Среди исполнительных продюсеров оказались Майкл Клир, Джадсон Скотт, Макдара Келлехер и Ли Кронин. Кастингом занимались Терри Тейлор и Сара Домейер Линдо. Фильм разработали New Line Cinema, Atomic Monster и Blumhouse.

«Мумия» выйдет в международный кинопрокат 15 апреля.

