Джузеппе Торнаторе снимет фильм об основателе Bank of America, стоявшем у истоков Голливуда

Фото: Hulton Deutsch / Getty Images

Итальянский режиссер Джузеппе Торнаторе, автор лент «Новый кинотеатр „Парадизо“» и «Легенда о пианисте», снимет фильм об основателе Bank of America Амедео Питере Джаннини. Об этом сообщил Variety.

Кинематографист расскажет, как новатор банковского дела поддерживал зарождающуюся киноиндустрию Голливуда. Торнаторе снимет ленту на английском языке с участием итальянских и зарубежных актеров.

Картина получит название «Первый доллар». Ее спродюсируют итальянские компании RAI Cinema и Kacak Film. Это будет четвертая англоязычная работа Торнаторе после «Легенды о пианисте», «Лучшего предложения» и «Двое во вселенной».

По информации СМИ, режиссер в настоящее время завершает работу над сценарием «Первого доллара». Он планирует осветить, как Джаннини произвел революцию в банковской системе, позволив кредитам служить простым людям.

«Его жизнь охватила несколько символических моментов в американской и мировой истории, таких как восстановление Сан-Франциско после землетрясения 1906 года, когда он вновь открыл банк среди руин», — указано в материалах проекта.

По словам Торнатори, история жизни Джаннини стала легендарной — и «кажется, родилась именно для того, чтобы быть рассказанной на экране». «Перенос ее на экран — это акт, который способствует сохранению памяти», — добавил глава Kavak Film Симоме Гаттони.

«Доверить эту историю Джузеппе Торнаторе означает сосредоточиться на видении, способном сочетать память, эмоции и эпический масштаб, передавая моральную целостность человека, доказавшего, как экономический успех может идти рука об руку с социальной ответственностью», — подчеркнул гендиректор RAI Cinema Паоло Дель Брокко.

Амедео Питер Джаннини, выходец из семьи итальянских иммигрантов, создал в 1904 году в Сан-Франциско Bank of Italy. Позднее он стал Bank of America. В 1923 году он основал подразделение по предоставлению заемов кинематографистам.

Джаннини финансировал сотни фильмов, включая ленты Мэри Пикфорд и Чарли Чаплина и такие хиты как «Вестсайдская история», «Лоуренс Аравийский» и «Эта прекрасная жизнь». Считается, что Bank of America также помог Уолту Диснею закончить мультфильм «Белоснежка и семь гномов».

