Иньяки Годой в новом трейлере второго сезона «One Piece. Большой куш»

В шоу рассказывается о приключениях молодого пирата Манки Д.Луффи, который мечтает найти легендарное сокровище One Piece и стать королем пиратов. Во втором сезоне пираты Соломенной шляпы продолжат поиски One Piece. На старте новой главы они остановятся в городе Логтаун, чтобы пополнить там припасы. В Логтауне на пиратов нападет опасный офицер морского дозора Смокер. К пиратам Соломенной шляпы присоединится новый персонаж — северный олень Тони Тони Чоппер.

