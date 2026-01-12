Суд в Москве оштрафовал женщину за голосовое сообщение с оскорблениями

В Москве женщину оштрафовали на 3000 рублей из-за голосового сообщения с оскорблениями, отправленного в телеграме. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.
Согласно материалам дела, получательница аудио обратилась в прокуратуру, где в действиях обидчицы усмотрели признаки правонарушения по статье КоАП «Оскорбление». В суде аудиозапись прослушали, после чего женщина признала вину и раскаялась.
Недавно курьезный случай произошел в Красноярске. Там местная жительница обратилась в Советский суд из-за слова «хабалка» и эмодзи клоуна, который в дачном чате в телеграме ей прислала соседка.
Суд сначала оштрафовал нарушительницу на 5000 рублей. Впоследствии районный суд не согласился с таким решением мирового суда и отменил наложенный штраф, а также административную ответственность.
Спустя несколько дней Пермский краевой суд оштрафовал женщину за слово «овца», которым та обозвала знакомую. Обидчица должна заплатить собеседнице 20 тыс. рублей.