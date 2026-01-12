Анна Делви так и не посмотрела сериал «Изобретая Анну» о себе

Уроженка России Анна Делви (Сорокина), чья история легла в основу сериала «Изобретая Анну», так и не посмотрела шоу о самой себе. Об этом она рассказала в подкасте «Скрытая третья».
Делви заявила, что ей не нравится, как актриса Джулия Гарнер представила ее. Осужденная за мошенничество Анна видела только ролики с фрагментами из проекта.
«Я просто нашла это невыносимым. Это был некомфортный опыт, и у меня никогда не было причин для этого [просмотра шоу]», — отметила Делви.
Она добавила, что в момент выхода сериала находилась в тюрьме. После освобождения же девушка была, по ее словам, слишком занята.
В 2022 году Делви провела выставку картин в Нью-Йорке, дала интервью Ксении Собчак и стала героиней громкого сериала Netflix. В 2023 году она спродюсировала модное шоу, запустила реалити-шоу и начала работу над собственным подкастом. Делви также выпустила трек «What the Hell». В 2024 году экс-мошенница поучаствовала в шоу «Танцы со звездами».
Анна Сорокина переехала в Нью-Йорк в 2013 году и придумала вымышленную личность — Анну Делви. Под этим именем она представлялась богатой наследницей из Германии и вела в США роскошную жизнь за счет кредитов и денег от состоятельных друзей, которых она нашла в высшем обществе Нью-Йорка.
В 2017 году ее арестовали по обвинению в мошенничестве и неоплате услуг, а через два года суд присяжных признал ее виновной по восьми пунктам обвинения. После этого девушку отправили в тюрьму, где она находилась до февраля 2021 года, когда ей удалось добиться досрочного освобождения.
Спустя месяц Сорокина была задержана иммиграционной полицией и вновь помещена в тюрьму — на этот раз из‑за проблем с американской визой. В октябре 2022-го ей удалось перевестись под домашний арест, заплатив залог в 10 тыс. долларов (в этом Сорокиной помог адвокат Левин).