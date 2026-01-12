Трафик в публичных сетях вайфай в России вырос почти в 11 раз

«Маттел» представила первую куклу Барби с аутизмом
Вышел первый тизер «Мумии» Ли Кронина
Telegram удалил свыше 44 млн каналов и групп за нарушения правил платформы
Иньяки Годой в новом трейлере второго сезона «One Piece. Большой куш»
Роспотребнадзор выявил нарушения в 64% проб готовой еды
Приставы начали производство по выселению Долиной из квартиры в Хамовниках
Фильм россиянки Евгении Арбугаевой «Чуура» покажут на Берлинском кинофестивале
Суд в Москве оштрафовал женщину за голосовое сообщение с оскорблениями
Анна Делви так и не посмотрела сериал «Изобретая Анну» о себе
В Мраморном море нашли кабину самолета, который разбился 51 год назад
Самым популярным телеканалом в конце 2025 года стала «Россия 1»
ВЦИОМ: каждый третий россиянин считает, что большинство людей заботятся только о себе
Катар ведет переговоры с ФИФА о проведении первого клубного чемпионата мира среди женщин в 2028 году
Сугроб спас жизнь москвича, который выпрыгнул из окна горящей квартиры
Абиссинский кот из России возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек 2025 года
Вышел новый трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»
В «Лужниках» открылась лыжно-биатлонная трасса
Бабушка из США стала записывать стримы по Minecraft, чтобы собрать деньги на лечение внука
Съемки второго сезона «Киностудии» начнутся через неделю
Гостей «Золотого глобуса» кормили черной икрой, салатом из лобстера и суши
В Японии умерла шимпанзе Ай, умевшая считать и рисовать
Российские кинотеатры поставили рекорд по сборам на новогодних каникулах
Комитет Госдумы одобрил увеличение штрафов для владельцев за нападения их питомцев
Мэрия Москвы показала, как будет выглядеть новый мост на Болотной набережной
Москвичка с бесконтрольными приступами сна первой в России добилась лечения за счет бюджета
Каждый третий россиянин создает лишь видимость занятости в первые рабочие дни января
«Читай-город»: продажи книг о Буратино и Простоквашино после выхода фильмов взлетели в 9–12 раз
Лиса попыталась утащить улов у рыбаков в Казахстане

Трафик в публичных сетях вайфай в России вырос почти в 11 раз

Фото: Chad Madden/Unsplash

Трафик в публичных сетях вайфай в России вырос почти в 10,6 раза в 2025 году по сравнению с предыдущим годом, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные оператора Hot-WiFi. 

Его объем достиг 13,8 млн терабайт. В 2024 году совокупный трафик публичного вайфая составлял около 1,3 млн терабайт.  Рост произошел на фоне блокировок работы мобильного интернета, из-за которых пользователи чаще заходили в кафе или другие общественные места с доступом в интернет, рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. 

Трафик домашнего вайфая также вырос, добавил эксперт. Многие абоненты «скачивали контент про запас», чтобы воспользоваться им при отсутствии мобильного интернета.

По данным исследования Hot-WiFi, выросло не только число подключений к публичным сетям, но и средняя длительность сессии. «Это говорит о том, что пользователи все чаще воспринимают такие сети не как вспомогательный канал, „проверить сообщения“, а как полноценный доступ в интернет: для видео, работы и сервисов с высоким потреблением данных», — пояснил технический директор компании Вадим Виноградов. Рост спроса на подключения к вайфаю и рост трафика подтвердили «Ведомостям» и крупные провайдеры.

 

Расскажите друзьям