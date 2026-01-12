Трафик в публичных сетях вайфай в России вырос почти в 11 раз

Трафик в публичных сетях вайфай в России вырос почти в 10,6 раза в 2025 году по сравнению с предыдущим годом, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные оператора Hot-WiFi.
Его объем достиг 13,8 млн терабайт. В 2024 году совокупный трафик публичного вайфая составлял около 1,3 млн терабайт. Рост произошел на фоне блокировок работы мобильного интернета, из-за которых пользователи чаще заходили в кафе или другие общественные места с доступом в интернет, рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
Трафик домашнего вайфая также вырос, добавил эксперт. Многие абоненты «скачивали контент про запас», чтобы воспользоваться им при отсутствии мобильного интернета.
По данным исследования Hot-WiFi, выросло не только число подключений к публичным сетям, но и средняя длительность сессии. «Это говорит о том, что пользователи все чаще воспринимают такие сети не как вспомогательный канал, „проверить сообщения“, а как полноценный доступ в интернет: для видео, работы и сервисов с высоким потреблением данных», — пояснил технический директор компании Вадим Виноградов. Рост спроса на подключения к вайфаю и рост трафика подтвердили «Ведомостям» и крупные провайдеры.