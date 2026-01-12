В Мраморном море нашли кабину самолета, который разбился 51 год назад

«Маттел» представила первую куклу Барби с аутизмом
Вышел первый тизер «Мумии» Ли Кронина
Telegram удалил свыше 44 млн каналов и групп за нарушения правил платформы
Иньяки Годой в новом трейлере второго сезона «One Piece. Большой куш»
Роспотребнадзор выявил нарушения в 64% проб готовой еды
Приставы начали производство по выселению Долиной из квартиры в Хамовниках
Фильм россиянки Евгении Арбугаевой «Чуура» покажут на Берлинском кинофестивале
Суд в Москве оштрафовал женщину за голосовое сообщение с оскорблениями
Анна Делви так и не посмотрела сериал «Изобретая Анну» о себе
Трафик в публичных сетях вайфай в России вырос почти в 11 раз
Самым популярным телеканалом в конце 2025 года стала «Россия 1»
ВЦИОМ: каждый третий россиянин считает, что большинство людей заботятся только о себе
Катар ведет переговоры с ФИФА о проведении первого клубного чемпионата мира среди женщин в 2028 году
Сугроб спас жизнь москвича, который выпрыгнул из окна горящей квартиры
Абиссинский кот из России возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек 2025 года
Вышел новый трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»
В «Лужниках» открылась лыжно-биатлонная трасса
Бабушка из США стала записывать стримы по Minecraft, чтобы собрать деньги на лечение внука
Съемки второго сезона «Киностудии» начнутся через неделю
Гостей «Золотого глобуса» кормили черной икрой, салатом из лобстера и суши
В Японии умерла шимпанзе Ай, умевшая считать и рисовать
Российские кинотеатры поставили рекорд по сборам на новогодних каникулах
Комитет Госдумы одобрил увеличение штрафов для владельцев за нападения их питомцев
Мэрия Москвы показала, как будет выглядеть новый мост на Болотной набережной
Москвичка с бесконтрольными приступами сна первой в России добилась лечения за счет бюджета
Каждый третий россиянин создает лишь видимость занятости в первые рабочие дни января
«Читай-город»: продажи книг о Буратино и Простоквашино после выхода фильмов взлетели в 9–12 раз
Лиса попыталась утащить улов у рыбаков в Казахстане

В Мраморном море нашли кабину самолета, который разбился 51 год назад

Фото: John McArthur/Unsplash

Команда турецкого блогера Недима Куру обнаружила на дне Мраморного моря кабину пассажирского лайнера, который разбился в 1975 году. Обломки судна до сих пор не находили, сообщает газета Haberler.

Катастрофа произошла 30 января 1975 года. Борт не смог с первого раза приземлиться в Стамбуле из-за перебоев с электроснабжением в аэропорту и ушел на второй круг. 

Во время выполнения маневра по какой-то причине и в условиях тумана лайнер упал в Мраморное море. В результате крушения погибли 42 человека. Среди них были известные в Турции люди: например, тесть футбольного тренера Фатиха Терима Камуран Аксу и сестра певицы Сейял Танер, которая работала бортпроводницей.

Точное местонахождение обломков 50 лет назад не смогли определить из-за отсутствия технических возможностей. По словам Куру, его команда уже находила отдельные фрагменты самолета во время погружений подводного дрона в районах Бююкчекмедже и Амбарлы в Мраморном море.  Теперь гидролокатор (радар) получил изображение, напоминающее носовую часть самолета.

«Поскольку южный ветер стихает, мы планируем снова погрузиться в ближайшие дни, чтобы зафиксировать переднюю часть самолета, обнаруженную нашим сонаром. Мы получили необходимые разрешения от администрации Стамбула. Теперь мы знаем местонахождение самолета. Самолет все еще находится на глубине 75 метров. Очень скоро мы выведем на поверхность лайнер, который пролежал на дне Мраморного моря 50 лет», — сказал Недим.

Расскажите друзьям