Самым популярным телеканалом в конце 2025 года стала «Россия 1»

Второе место занял НТВ с результатом 9% (около 1,7 млн человек), третье — Первый канал (7%). Далее в рейтинге следуют Пятый канал (6,9%), «Рен-ТВ» (6,4%) и «Домашний» (5,2%). В первую десятку также вошли ТНТ (4,4%), СТС (4,2%), «ТВ-центр» (3,5%) и «ТВ-3» (3,3%).