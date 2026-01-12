Сугроб спас жизнь москвича, который выпрыгнул из окна горящей квартиры

«Маттел» представила первую куклу Барби с аутизмом
ВЦИОМ: каждый третий россиянин считает, что большинство людей заботятся только о себе
Катар ведет переговоры с ФИФА о проведении первого клубного чемпионата мира среди женщин в 2028 году
Абиссинский кот из России возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек 2025 года
Вышел новый трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»
В «Лужниках» открылась лыжно-биатлонная трасса
Бабушка из США стала записывать стримы по Minecraft, чтобы собрать деньги на лечение внука
Съемки второго сезона «Киностудии» начнутся через неделю
Гостей «Золотого глобуса» кормили черной икрой, салатом из лобстера и суши
В Японии умерла шимпанзе Ай, умевшая считать и рисовать
Российские кинотеатры поставили рекорд по сборам на новогодних каникулах
Комитет Госдумы одобрил увеличение штрафов для владельцев за нападения их питомцев
Мэрия Москвы показала, как будет выглядеть новый мост на Болотной набережной
Москвичка с бесконтрольными приступами сна первой в России добилась лечения за счет бюджета
Каждый третий россиянин создает лишь видимость занятости в первые рабочие дни января
«Читай-город»: продажи книг о Буратино и Простоквашино после выхода фильмов взлетели в 9–12 раз
Лиса попыталась утащить улов у рыбаков в Казахстане
Блокировку с Roblox не снимут в ближайшее время
Дженнифер Лоуренс объяснила, почему предпочитает откровенные сцены с незнакомыми актерами
В Институте Склифосовского рассказали о самых странных предметах, извлеченных из пациентов за год
Ханс Циммер назвал исключение «Лучшей музыки» из телеэфира «Золотого глобуса» невежественным
Роуз МакГоуэн взвешивали перед съемками каждого сезона «Зачарованных»
Coca-Cola выпустила линейку декоративной косметики
Сын погибших в авиакатастрофе российских фигуристов выиграл бронзу чемпионата США
Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия Олимпийских игр в Италии
Google удалил опасные для здоровья ИИ-ответы из поиска
Аэропорт Шереметьево раздавал надувные матрасы пассажирам, застрявшим в ожидании рейсов
Aeroméxico признана самой пунктуальной авиакомпанией мира в 2025 году

Сугроб спас жизнь москвича, который выпрыгнул из окна горящей квартиры

Фото: «Москва с огоньком»/Telegram

В Москве 15-летний подросток, спасавшийся от пожара, выжил после падения с восьмого этажа. Удар смягчили высокие сугробы под окнами, сообщают РИА «Новости» и АГН «Москва»

Пожар произошел утром 12 января на улице Шаболовка, дом 10. В квартире на восьмом этаже загорелись личные вещи и мебель. Находившийся внутри юноша оказался отрезан от выхода огнем. 

Чтобы спасти свою жизнь, молодому человеку пришлось выпрыгнуть из окна. При падении в сугроб подросток выжил, но получил множественные переломы. Его госпитализировали. 

Пожарные спасли четырех человек. Кроме подростка никто не пострадал. Причина возгорания не уточняется. 

По словам синоптика Михаила Леуса, к утру 12 января высота сугробов в Москве достигла 43 сантиметров ― это в полтора раза выше климатической нормы. В ближайшие 2–3 дня снежный покров еще немного подрастет, а затем снегопады сменятся морозами. 

