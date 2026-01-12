Абиссинский кот из России возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек 2025 года

Абиссинец из России стал лучшим котом 2025 года по версии Всемирной федерации кошек (WCF). Его кличка — Дарлен Флер Далмор Блэк.



Питомец, которому полтора года, набрал 19 726 баллов. Второе место занял шотландский вислоухий из Таиланда, который набрал 18,5 тыс. баллов. Третьим в рейтинге стал британский короткошерстный из Беларуси с 18,2 тыс. баллов. Всего в списке 1496 кошек.



WCF — это глобальная федерация клубов для владельцев кошек. Ее основали 20 августа 1988 года в Бразилии. Организация разрабатывает стандарты пород и проводит выставки питомцев.