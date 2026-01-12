В «Лужниках» открылась лыжно-биатлонная трасса

В спорткомплексе «Лужники» открылась сезонная трасса для лыж и биатлона. Она будет работать до 1 марта, вход бесплатный. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Это уже пятый сезон работы трассы. В этом году ее маршрут продлили в сторону сквера у памятника Ленину, благодаря чему общая протяженность составила 3 километра — почти вдвое больше, чем в прошлом году.
На территории оборудованы лыжня и стрельбище, пункт проката инвентаря и раздевалки. Можно также прийти со своим инвентарем.
Для посещения необходимо пройти предварительную регистрацию. В течение сезона запланированы мастер-классы по лыжным гонкам и биатлону, соревнования и тренировки с профессиональными инструкторами.