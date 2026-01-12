Комитет Госдумы одобрил увеличение штрафов для владельцев за нападения их питомцев

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за нарушение требований к обращению с животными в случае нанесения вреда жизни и здоровью граждан или имуществу. Об этом сообщает ТАСС.



Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи Ниной Останиной. В нем предлагается увеличить штрафы за нарушение административного закона для граждан до суммы от 25 до 50 тыс., для юрлиц от 200 до 300 тыс. рублей.



Кроме того, предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности с 60 календарных дней до одного года. Сейчас штраф для граждан составляет от 10 до 30 тыс., для должностных лиц — от 50 до 100 тыс., для юрлиц — от 100 до 200 тыс. рублей.



Недавно стало известно, что в России начнут вести учет домашних животных. Правительство поручило разработать законопроект об этом до мая 2026 года.