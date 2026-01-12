Мэрия Москвы показала, как будет выглядеть новый мост на Болотной набережной

Пропускная способность моста составит до 1500 человек в час. Как говорят в мэрии, работы будут вестись в основном с воды — проезжая часть останется свободной. Для этого подготовлен специальный флот: в его составе баржи, плавучий кран и буксиры. Завершить строительные работы планируется в 2027 году.