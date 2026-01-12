Москвичка с бесконтрольными приступами сна первой в России добилась лечения за счет бюджета

Москвичка Алена Цыцарева, страдающая нарколепсией (некотролируемыми приступами дневного сна), первой в России добилась лечения за счет бюджета. Дорогостоящий незарегистрированный препарат ей согласился приобрести Департамент здравоохранения Москвы, пишет «Коммерсант».
Приступы сна и мышечной слабости, похожие на обмороки, у девушки начались еще в детстве, однако долгое время врачи не могли назвать причину такого состояния пациентки. Диагноз поставили после 36-часового приступа, когда Алене было 17 лет.
Согласно вердикту врачебной комиссии, пациентка страдает тяжелой формой нарколепсии первого типа (с катаплексией — внезапной потерей мышечного тонуса), которая резко обострилась после перенесенного COVID-19. Все ранее примененные лекарства оказались неэффективны. Болезнь серьезно ограничила повседневную жизнь и трудоспособность девушки, ей установлена инвалидность.
Альтернативных методов лечения или зарегистрированных в РФ препаратов с необходимой эффективностью при данном диагнозе не существует. Из-за отсутствия лечения и злоупотребления кофеином и антидепрессантами, чтобы не спать и учиться в МГУ, в январе 2024 года пациентка попала в реанимацию. После этого она начала бороться за незарегистрированный препарат.
Как объяснили в депздраве, закупка незарегистрированных препаратов возможна «в исключительных случаях» по решению врачебной комиссии, что и было сделано для одной пациентки. До 26 марта для Цыцаревой должны купить за счет бюджета препарат с действующим веществом питолизант на сумму 454,6 тыс. рублей. Студентка стала первой в России, кому легально удалось добиться официальной закупки лекарства от нарколепсии.