Каждый третий россиянин создает лишь видимость занятости в первые рабочие дни января

32% россиян хотя бы раз устраивали себе «тихий отпуск», в то время как 55% строго разделяют отдых и работу. Чаще всего «тихие отпуска» устраивают миллениалы в возрасте от 29 до 38 лет, среди них к такой практике прибегали 60%.