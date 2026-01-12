Блокировку с Roblox не снимут в ближайшее время

«Маттел» представила первую куклу Барби с аутизмом
ВЦИОМ: каждый третий россиянин считает, что большинство людей заботятся только о себе
Катар ведет переговоры с ФИФА о проведении первого клубного чемпионата мира среди женщин в 2028 году
Сугроб спас жизнь москвича, который выпрыгнул из окна горящей квартиры
Абиссинский кот из России возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек 2025 года
Вышел новый трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»
В «Лужниках» открылась лыжно-биатлонная трасса
Бабушка из США стала записывать стримы по Minecraft, чтобы собрать деньги на лечение внука
Съемки второго сезона «Киностудии» начнутся через неделю
Гостей «Золотого глобуса» кормили черной икрой, салатом из лобстера и суши
В Японии умерла шимпанзе Ай, умевшая считать и рисовать
Российские кинотеатры поставили рекорд по сборам на новогодних каникулах
Комитет Госдумы одобрил увеличение штрафов для владельцев за нападения их питомцев
Мэрия Москвы показала, как будет выглядеть новый мост на Болотной набережной
Москвичка с бесконтрольными приступами сна первой в России добилась лечения за счет бюджета
Каждый третий россиянин создает лишь видимость занятости в первые рабочие дни января
«Читай-город»: продажи книг о Буратино и Простоквашино после выхода фильмов взлетели в 9–12 раз
Лиса попыталась утащить улов у рыбаков в Казахстане
Дженнифер Лоуренс объяснила, почему предпочитает откровенные сцены с незнакомыми актерами
В Институте Склифосовского рассказали о самых странных предметах, извлеченных из пациентов за год
Ханс Циммер назвал исключение «Лучшей музыки» из телеэфира «Золотого глобуса» невежественным
Роуз МакГоуэн взвешивали перед съемками каждого сезона «Зачарованных»
Coca-Cola выпустила линейку декоративной косметики
Сын погибших в авиакатастрофе российских фигуристов выиграл бронзу чемпионата США
Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия Олимпийских игр в Италии
Google удалил опасные для здоровья ИИ-ответы из поиска
Аэропорт Шереметьево раздавал надувные матрасы пассажирам, застрявшим в ожидании рейсов
Aeroméxico признана самой пунктуальной авиакомпанией мира в 2025 году

Блокировку с Roblox не снимут в ближайшее время

Иллюстрация: Roblox Corporation

Роскомнадзор не видит причин для снятия блокировки с игры Roblox, сообщает РИА «Новости».

«В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет», —прокомментировали в ведомстве.

Доступ к Roblox был ограничен 3 декабря. По словам Роскомнадзора игра популярна среди педофилов, которые знакомятся с детьми во внутриигровых чатах, а затем переносят общение в реальную жизнь. «Дети в игре подвергаются сексуализированным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию», — заявляют в РКН. Кроме того, на платформе, по утверждениям ведомства, массово распространяется пропаганда экстремизма и терроризма.

17 декабря компания Roblox выразила готовность поэтапно привести свою работу в соответствие с российским законодательством. В Роскомнадзоре ответили, что будут сотрудничать, только если эти намерения подкрепятся реальными действиями.

Блокировка Roblox огорчила и шокировала огромное число российских детей и их родителей. Игра привлекает 151 млн пользователей в день, треть из которых младше 13 лет. По данным IconEra, в Roblox ежедневно играли около 6,8 млн пользователей из России. По этому показателю РФ уступает лишь США (16,2 млн) и Бразилии (8,9 млн).

Roblox ― платформа для совместного творчества, основанная в 2004 году Дэвидом Базуки и Эриком Касселем (доступна пользователям с 2006 года). Со временем она эволюционировала в метавселенную, где пользователи потребляют и создают контент, формируя экономику и социальные связи. Суть платформы заключается в демократизации геймдева: любой пользователь может создать собственную игру и поделиться ею с друзьями, не имея глубоких навыков геймдева. 

Расскажите друзьям