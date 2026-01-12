Блокировку с Roblox не снимут в ближайшее время

Доступ к Roblox был ограничен 3 декабря. По словам Роскомнадзора игра популярна среди педофилов, которые знакомятся с детьми во внутриигровых чатах, а затем переносят общение в реальную жизнь. «Дети в игре подвергаются сексуализированным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию», — заявляют в РКН. Кроме того, на платформе, по утверждениям ведомства, массово распространяется пропаганда экстремизма и терроризма.