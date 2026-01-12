«Маттел» представила первую куклу Барби с аутизмом

ВЦИОМ: каждый третий россиянин считает, что большинство людей заботятся только о себе
Катар ведет переговоры с ФИФА о проведении первого клубного чемпионата мира среди женщин в 2028 году
Сугроб спас жизнь москвича, который выпрыгнул из окна горящей квартиры
Абиссинский кот из России возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек 2025 года
Вышел новый трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»
В «Лужниках» открылась лыжно-биатлонная трасса
Бабушка из США стала записывать стримы по Minecraft, чтобы собрать деньги на лечение внука
Съемки второго сезона «Киностудии» начнутся через неделю
Гостей «Золотого глобуса» кормили черной икрой, салатом из лобстера и суши
В Японии умерла шимпанзе Ай, умевшая считать и рисовать
Российские кинотеатры поставили рекорд по сборам на новогодних каникулах
Комитет Госдумы одобрил увеличение штрафов для владельцев за нападения их питомцев
Мэрия Москвы показала, как будет выглядеть новый мост на Болотной набережной
Москвичка с бесконтрольными приступами сна первой в России добилась лечения за счет бюджета
Каждый третий россиянин создает лишь видимость занятости в первые рабочие дни января
«Читай-город»: продажи книг о Буратино и Простоквашино после выхода фильмов взлетели в 9–12 раз
Лиса попыталась утащить улов у рыбаков в Казахстане
Блокировку с Roblox не снимут в ближайшее время
Дженнифер Лоуренс объяснила, почему предпочитает откровенные сцены с незнакомыми актерами
В Институте Склифосовского рассказали о самых странных предметах, извлеченных из пациентов за год
Ханс Циммер назвал исключение «Лучшей музыки» из телеэфира «Золотого глобуса» невежественным
Роуз МакГоуэн взвешивали перед съемками каждого сезона «Зачарованных»
Coca-Cola выпустила линейку декоративной косметики
Сын погибших в авиакатастрофе российских фигуристов выиграл бронзу чемпионата США
Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия Олимпийских игр в Италии
Google удалил опасные для здоровья ИИ-ответы из поиска
Аэропорт Шереметьево раздавал надувные матрасы пассажирам, застрявшим в ожидании рейсов
Aeroméxico признана самой пунктуальной авиакомпанией мира в 2025 году

«Маттел» представила первую куклу Барби с аутизмом

Фото: Mattel

Компания Mattel представила первую в истории куклу Барби с аутизмом. Она была разработана при участии организации Autistic Self Advocacy Network.

Визуально и функционально она отражает некоторые черты, характерные для людей с расстройством аутистического спектра.

  • Взгляд, направленный в сторону, который передает особенность некоторых аутичных людей избегать прямого зрительного контакта.
  • Гибкие суставы, позволяющие воспроизводить повторяющиеся движения (стимминг, взмахи руками), которые помогают обработке сенсорной информации или выражению эмоций.
  • Аксессуары для саморегуляции: спиннер для снятия стресса, наушники с шумоподавлением для снижения сенсорной нагрузки и планшет с кнопками символической коммуникации для облегчения взаимодействия.
  • Комфортная одежда: платье свободного кроя из мягкой ткани и удобная обувь на плоской подошве для минимизации дискомфорта.

До 2019 года в ассортименте Барби не было кукол с инвалидностью. Сегодня линейка включает кукол с синдромом Дауна, в инвалидных колясках, с протезами, витилиго, слуховыми аппаратами, а также Кена с протезом ноги.

«Барби всегда стремилась отражать мир, который видят дети, и возможности, которые они могут себе представить», — отметила Джейми Сиджилман, глава отдела кукол Mattel. Джоланта Ласота из организации Ambitious about Autism подчеркнула, что, хотя любая Барби может быть аутичной, видимая репрезентация помогает нормализовать использование вспомогательных средств (наушников, игрушек-стиммеров) и привлекает внимание к часто недиагностируемым аутичным девочкам.

