Дженнифер Лоуренс объяснила, почему предпочитает откровенные сцены с незнакомыми актерами

Фото: Sikelia Productions

Дженнифер Лоуренс рассказала о своем опыте съемок в психологической драме «Умри, моя любовь».

В картине актриса играет молодую мать, борющуюся с послеродовой депрессией на фоне распада ее брака с персонажем Роберта Паттинсона. В интервью People Лоуренс призналась, что ранее не была знакома с Паттинсоном, что, по ее мнению, облегчило работу над интимными сценами.

«Делать это с незнакомцем предпочтительнее. Например, в „Голодных играх“ мне с Джошем Хатчерсоном приходилось целоваться… А это уже страннее», — пошутила актриса.

Лоуренс также рассказала, что, чтобы снять одну из «обнаженных» сцен, режиссер Линн Рамзи заставила ее и Паттинсона пройти курсы экспрессивного танца.

«Мы оба легко смущаемся, и это было унизительно. Я не танцор, а Роб — худший танцор. К тому моменту, когда нам сказали просто раздеться, мы уже были готовы на все — лишь бы не танцевать», — сказала актриса.

