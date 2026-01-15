«Пятерочка» запустила игру-симулятор для будущих директоров магазинов

Netflix может выпустить новые сериалы по вселенной «Бриджертонов»
Uniqlo стал самым популярным у россиян брендом зимней одежды для заказов из‑за рубежа
Жителя Токио арестовали за нарушение закона о дуэлях, который действует 137 лет
Лыжницу вместе с собакой чуть не унесло лавиной в Пиренеях
Роль Кратоса в сериале «God of War» получил Райан Херст
Тейяна Тейлор подтвердила, что Леонардо Ди Каприо смеялся над «Кей-поп-охотницами на демонов»
В Москве рассказали, какие вещи забывали пассажиры метро в новогодние праздники
В Москве спрогнозировали пасмурную погоду без осадков до конца недели
Жители и гости Петербурга выпили 17 тыс. чашек чая в очереди в Эрмитаж на праздниках
Вышел трейлер «Man on the Run» — документалки о Поле Маккартни
Сервис отправки посылок через ПВЗ Wildberries стал доступен по всей России
У нового «Голого пистолета» не будет сиквела
Ozon запустит собственный бренд уходовой косметики
Николас Галицин снимется в фильме Брайана Уэлша. Его спродюсирует Стивен Содерберг
У Эмилии Кларк произошел нервный срыв после окончания «Игры престолов»
Prime Video показал трейлер ленты «Блеф» с Приянкой Чопрой Джонас и Карлом Урбаном
Автор «Сирен» и «Хранителей» создаст для Netflix фильм «The 99’ers» с Эмили Бейдер
Создатель «Игры в кальмара» запустит для Netflix новый сериал
Британец изобрел мусорный бак, который разгоняется до 88 км/ч
Мэттью МакКонахи зарегистрировал товарные знаки на видео с его участием, чтобы противостоять ИИ
Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии
Жителя Узбекистана оштрафовали за жалобу на Трампа о похищении Мадуро
Завирусившуюся Злую королеву уволили из Диснейленда после восьми лет работы
США приостанавливают выдачу иммиграционных виз россиянам
Блогер раскрыл «секретную формулу» Coca-Cola
Ольга Галактионова стала директором Третьяковской галереи
В Москве в 2025 году солнце светило 1676 часов — на 4% меньше нормы
В «Читай-городе» назвали книги, которые чаще покупали в подарок на Новый год

«Пятерочка» запустила игру-симулятор для будущих директоров магазинов

Фото: «Пятерочка»

Торговая сеть «Пятерочка» запустила мобильную игру, в которой можно примерить на себя роль директора магазина. Цель игрока — повысить эффективность работы филиала, внедряя современные технологии: кассы самообслуживания, электронные ценники, ИИ-ассистента и даже лаундж-зону отдыха с кофе.

Расстановка технологий в виртуальном магазине влияет на четыре ключевых показателя: скорость обслуживания, комфорт покупателей, их лояльность и устойчивость бизнеса. Успешное прохождение игры дает промокод на скидку в приложении «Пятерочка».

Игра вышла ко Дню студента. По словам Ирины Лубянкиной, руководителя управления корпоративных коммуникаций и развития бренда «Пятерочки», проект призван изменить представление молодежи о ретейле. «Сегодня это высокотехнологичная индустрия с большим потенциалом для самореализации. Игра моделирует управленческие задачи, с которыми сталкиваются наши директора магазинов в реальной жизни. В процессе участники учатся грамотно распределять ресурсы, внедрять передовые технологии и анализировать их влияние на бизнес-показатели», — отметила она.

Тем, кого заинтересует управление магазином на практике, компания предлагает программу «Директор магазина — партнер», в рамках которой участники получают больше свободы в принятии решений и могут управлять магазином как своим.

Расскажите друзьям