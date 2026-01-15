«Пятерочка» запустила игру-симулятор для будущих директоров магазинов

Торговая сеть «Пятерочка» запустила мобильную игру, в которой можно примерить на себя роль директора магазина. Цель игрока — повысить эффективность работы филиала, внедряя современные технологии: кассы самообслуживания, электронные ценники, ИИ-ассистента и даже лаундж-зону отдыха с кофе.
Расстановка технологий в виртуальном магазине влияет на четыре ключевых показателя: скорость обслуживания, комфорт покупателей, их лояльность и устойчивость бизнеса. Успешное прохождение игры дает промокод на скидку в приложении «Пятерочка».
Игра вышла ко Дню студента. По словам Ирины Лубянкиной, руководителя управления корпоративных коммуникаций и развития бренда «Пятерочки», проект призван изменить представление молодежи о ретейле. «Сегодня это высокотехнологичная индустрия с большим потенциалом для самореализации. Игра моделирует управленческие задачи, с которыми сталкиваются наши директора магазинов в реальной жизни. В процессе участники учатся грамотно распределять ресурсы, внедрять передовые технологии и анализировать их влияние на бизнес-показатели», — отметила она.
Тем, кого заинтересует управление магазином на практике, компания предлагает программу «Директор магазина — партнер», в рамках которой участники получают больше свободы в принятии решений и могут управлять магазином как своим.