«Пятерочка» запустила игру-симулятор для будущих директоров магазина

Торговая сеть «Пятерочка» запустила мобильную игру, в которой можно примерить на себя роль директора магазина. Цель игрока — повысить эффективность работы филиала, внедряя современные технологии: кассы самообслуживания, электронные ценники, ИИ-ассистента и даже лаундж-зону отдыха с кофе.