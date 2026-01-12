Ханс Циммер назвал исключение «Лучшей музыки» из телеэфира «Золотого глобуса» невежественным

«Это зал, полный кинематографистов, которые понимают механику и понимают, что, когда я возвращаюсь домой после работы над фильмом, мои дети не знают, кто я, потому что меня не было дома месяцами. <…> Композитор играет такую важную роль в создании фильмов; к тому времени, как мы доходим до музыки, режиссер уже прошел через войну. Наша первая задача — напомнить ему, зачем он вообще снял этот фильм», — рассказал Циммер.