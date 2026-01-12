Роуз МакГоуэн взвешивали перед съемками каждого сезона «Зачарованных»

«Тупые телефоны», война со слопом и геймификация сериалов: NYT предсказал тренды 2026 года
Дженнифер Лоуренс объяснила, почему предпочитает откровенные сцены с незнакомыми актерами
Институт Склифосовского рассказал о самых странных предметах, извлеченных из пациентов за год
Ханс Циммер назвал исключение «Лучшей музыки» из телеэфира «Золотого глобуса» невежественным
Coca-Cola выпустила линейку декоративной косметики
Сын погибших в авиакатастрофе российских фигуристов выиграл бронзу чемпионата США
Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия Олимпийских игр в Италии
Google удалил опасные для здоровья ИИ-ответы из поиска
Аэропорт Шереметьево раздавал надувные матрасы пассажирам, застрявшим в ожидании рейсов
Aeroméxico признана самой пунктуальной авиакомпанией мира в 2025 году
В Китае набирает популярность приложение «Ты умер?» для людей, которые живут одни
В Москве открыли крупнейший в стране комплекс для зарядки электромобилей
Умер гитарист Боб Вейр, сооснователь группы Grateful Dead
Барри Кеоган с пепельными волосами в трейлере «Ограбления в Лос-Анджелесе»
Продажи Библии в Великобритании выросли на 134% за 6 лет
Милли Бобби Браун расплакалась, посмотрев на финал своей героини в «Очень странных делах»
Температура мирового океана достигла нового рекорда в 2025 году
На «Хлебозаводе» покажут спектакль «Маленький принц»
Съемки четвертого сезона «Белого лотоса» пройдут в замке XIX века в Сен-Тропе
Золотое кольцо увеличат на 49 населенных пунктов
Принцесса Уэльская Кейт сказала, что природа помогла ей исцелиться
Пес-«Гудини» устроил побег из приюта ― он вскрыл замок пастью
Индонезия заблокировала ИИ-чат Grok из‑за риска создания порнографии
PUBG Mobile представила коллаборацию с сериалом «Острые козырьки»
Хит Джо Кири «End of Beginnings» набрал 2 млрд прослушиваний и возглавил чарты
Моррисси объявил о первом за шесть лет альбоме «Make-Up Is a Lie»
Мексиканский университет запустил дипломный курс по психоанализу «Евангелиона»
Собаки могут учить новые слова, подслушивая разговоры людей

Роуз МакГоуэн взвешивали перед съемками каждого сезона «Зачарованных»

Фото: Viacom Productions

Актриса Роуз МакГоуэн, сыгравшая одну из ведьм-сестер в сериале «Зачарованные», раскритиковала жесткие стандарты внешности, царившие в Голливуде в то время.

Она заявила, что продюсеры сериала ежесезонно проверяли ее вес, когда она возвращалась на съемки в роли Пейдж Мэттьюс: «Когда я возвращалась от сезона к сезону, они собирались вокруг, чтобы проверить мой вес. Думаю, они просто проверяли свой товар».

Она добавила, что такое поведение считалось тогда абсолютно нормальным: «Не было и тени смущения. Это было совершенно приемлемо. Сейчас они, по крайней мере, вынуждены делать вид, что все иначе».

МакГоуэн, которая практически оставила актерскую карьеру около десяти лет назад, скептически оценивает степень реальных изменений в индустрии. На вопрос, изменился ли Голливуд, она ответила: «Не знаю. Не знаю. Но, безусловно, во многих смыслах он уже не играет такой главной роли на мировой сцене, как раньше».

Сериал «Зачарованные» рассказывал историю сестер Холливелл (Шеннен Доэрти, Алисса Милано, Холли Мэри Комбс), осваивающих магические силы. После ухода Доэрти из шоу в третьем сезоне МакГоуэн присоединилась к проекту в роли потерянной сестры Пейдж.

