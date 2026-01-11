Компания Coca-Cola выпустила линейку декоративной косметики совместно с бразильским брендом Bruna Tavares. Об этом написало издание Sostav.
В коллекцию вошли палитры теней, блески и бальзамы для губ, тушь, румяна в формате стика, а также аксессуары. Все продукты упакованы и оформлены в стилистике бренда газировки.
Тени, к примеру, находятся в коробочке фирменного красного цвета с логотипом на крышке. Один из оттенков бальзамов для губ также отсылает к этому же цвету. Стик с румянами напоминает о банке с колой, а цвет туши — о самом напитке.
Всего в линейку включили 15 товаров. Создатели косметики предложили рассматривать макияж как «освежающий ритуал», похожий на момент, когда человек открывает бутылку холодной газировки.
Coca-Cola и раньше экспериментировала с косметической продукцией. В 2021 году компания выпустила коллаборацию с брендом Morphe, вдохновленную колой со вкусом вишни. В ту линейку вошли тени, блески, румяна и спонжи для макияжа.