Сын погибших в авиакатастрофе российских фигуристов выиграл бронзу чемпионата США

Фигурист Максим Наумов, чьи родители Евгения Шишкова и Вадим Наумов погибли в авиакатастрофе в январе 2025 года, выиграл бронзовую медаль на чемпионате США. Об этом сообщила федерация США по фигурному катанию.
Спортсмен занял третье место с общим результатом в 249,16 балла. Обойти его сумели только двукратный чемпион мира Илья Малинин и второй номер американской сборной по итогам прошлого сезона Эндрю Торгашев.
Для Наумова призовое место национального чемпионата 2026 года — лучший результат в карьере. Во время ожидания оценки за произвольную программу 24-летний фигурист сжимал в руках фотографию погибших родителей.
После оглашения результата спортсмен заплакал. Бронза чемпионата страны позволяет ему претендовать на участие в Олимпийских играх. Ранее фигурист не принимал в них участие.
Евгения Шишкова и Вадим Наумов были сперва советскими, а затем российскими спортсменами, выступавшими в парном фигурном катании. Они — чемпионы мира 1994 года. После завершения карьеры супруги переехали в США и работали там тренерами.
29 января 2025 года Шишкова и Наумов возвращались с соревнований из Уичито, штат Канзас, в Вашингтон. Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом. Погибли 67 человек, в том числе 11 несовершеннолетних фигуристов.