Aeroméxico признана самой пунктуальной авиакомпанией мира в 2025 году

«Тупые телефоны», война со слопом и геймификация сериалов: NYT предсказал тренды 2026 года
Сын погибших в авиакатастрофе российских фигуристов выиграл бронзу чемпионата США
Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия Олимпийских игр в Италии
Google удалил опасные для здоровья ИИ-ответы из поиска
Аэропорт Шереметьево раздавал надувные матрасы пассажирам, застрявшим в ожидании рейсов
В Китае набирает популярность приложение «Ты умер?» для людей, которые живут одни
В Москве открыли крупнейший в стране комплекс для зарядки электромобилей
Умер гитарист Боб Вейр, сооснователь группы Grateful Dead
Барри Кеоган с пепельными волосами в трейлере «Ограбления в Лос-Анджелесе»
Продажи Библии в Великобритании выросли на 134% за 6 лет
Милли Бобби Браун расплакалась, посмотрев на финал своей героини в «Очень странных делах»
Температура мирового океана достигла нового рекорда в 2025 году
На «Хлебозаводе» покажут спектакль «Маленький принц»
Съемки четвертого сезона «Белого лотоса» пройдут в замке XIX века в Сен-Тропе
Золотое кольцо увеличат на 49 населенных пунктов
Принцесса Уэльская Кейт сказала, что природа помогла ей исцелиться
Пес-«Гудини» устроил побег из приюта ― он вскрыл замок пастью
Индонезия заблокировала ИИ-чат Grok из‑за риска создания порнографии
PUBG Mobile представила коллаборацию с сериалом «Острые козырьки»
Хит Джо Кири «End of Beginnings» набрал 2 млрд прослушиваний и возглавил чарты
Моррисси объявил о первом за шесть лет альбоме «Make-Up Is a Lie»
Мексиканский университет запустил дипломный курс по психоанализу «Евангелиона»
Собаки могут учить новые слова, подслушивая разговоры людей
Долина не передаст квартиру Лурье до 20 января
В России закрылись 25 одежных брендов за год
«Черное зеркало» продлили на 8-й сезон
Актеры сериала «Солдаты» застряли в пробке на Ярославском шоссе и опоздали на собственный спектакль
Театр им. Маяковского проведет благотворительную ярмарку, на которой можно приобрести вещи артистов

Aeroméxico признана самой пунктуальной авиакомпанией мира в 2025 году

Фото: Freepik

Аналитическая компания Cirium опубликовала ежегодный рейтинг пунктуальности авиакомпаний и аэропортов за 2025 год. Лидером стала мексиканская авиакомпания Aeroméxico с показателем 90,02%.

Рейс считается пунктуальным, если воздушное судно прибывает к выходу не позднее чем через 15 минут после времени, указанного в расписании. Рейтинг составлен на основе данных из более чем 2000 источников, в т. ч. самих перевозчиков, аэропортов и органов гражданской авиации.

Второе и третье места среди авиакомпаний заняли Saudia (86,53%) и Scandinavian Airlines (SAS) (86,09%) соответственно.

Самым пунктуальным крупным аэропортом оказался аэропорт Артуро Мерино Бенитес в Чили. Среди средних аэропортов победителем стал аэропорт Токумен в Панаме. Среди небольших — аэропорт Хосе Хоакин де Ольмедо в Эквадоре.

