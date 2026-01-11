Aeroméxico признана самой пунктуальной авиакомпанией мира в 2025 году

Аналитическая компания Cirium опубликовала ежегодный рейтинг пунктуальности авиакомпаний и аэропортов за 2025 год. Лидером стала мексиканская авиакомпания Aeroméxico с показателем 90,02%.
Рейс считается пунктуальным, если воздушное судно прибывает к выходу не позднее чем через 15 минут после времени, указанного в расписании. Рейтинг составлен на основе данных из более чем 2000 источников, в т. ч. самих перевозчиков, аэропортов и органов гражданской авиации.
Второе и третье места среди авиакомпаний заняли Saudia (86,53%) и Scandinavian Airlines (SAS) (86,09%) соответственно.
Самым пунктуальным крупным аэропортом оказался аэропорт Артуро Мерино Бенитес в Чили. Среди средних аэропортов победителем стал аэропорт Токумен в Панаме. Среди небольших — аэропорт Хосе Хоакин де Ольмедо в Эквадоре.