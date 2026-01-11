«Тупые телефоны», война со слопом и геймификация сериалов: NYT предсказал тренды 2026 года
В Китае набирает популярность приложение «Ты умер?» для людей, которые живут одни

Фото: Chastagner Thierry/Unsplash

В Китае набирает популярность приложение Sileme, название которого переводится как «Ты умер?». Оно предназначено для людей, которые живут одни. Об этом сообщил Global Times.

Сервис просит ежедневно сообщать о своем состоянии. Если пользователь пропустит два дня, система пришлет уведомление его контактному лицу по электронной почте. Таким образом приложение поможет близким человека оперативно узнать, если с ним что‑то случится.

Sileme возглавил рейтинг наиболее часто скачиваемых платных приложений в App Store. По словам разработчика сервиса, количество загрузок в последние дни увеличилось в более чем 100 раз.

Доступ к приложению стоит восемь юаней, или около 91 рубля. Интерфейс прост: в нем буквально одна кнопка «Отметиться». Создатели сервиса называют его «легким инструментом безопасности для одиноких людей».

Проект придумали трое молодых предпринимателей в качестве независимого стартапа. Всем авторам Sileme на сегодняшний день не более 30 лет.

Приложение стало вирусным в Китае. Его активно обсуждают в соцсетях. Не всем китайцам нравится название сервиса, его предлагают переименовать в Hupzheme («Ты жив?»).

По словам критиков, текущее имя приложения противоречит культурным традициям Китая. Впрочем, практическую пользу сервиса мало кто отрицает. Люди отмечают, что Sileme — нужный сервис не только для пожилых людей, но и для одинокой молодежи.

«Далее мы сосредоточим наши основные усилия на совершенствовании продукта — например, на расширении функций уведомлений по SMS, рассмотрении возможности добавления функции обмена сообщениями и изучении более удобных для пожилых людей продуктов. Мы также ценим все предложения по новому названию и будем внимательно их изучать и рассматривать», — отметили в команде проекта.

Уведомления по SMS могут появиться уже в течение месяца. Пользователи надеются, что в дальнейшем функционал увеличится и в нем появится, например, мониторинг сердечного ритма.

