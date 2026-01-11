В Москве открыли крупнейший в стране комплекс для зарядки электромобилей

В Москве открыли крупнейший в стране зарядный комплекс для электрмобилей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Комплекс расположился на перехватывающей парковке «Московского паркинга» рядом с метро «Волоколамская». По словам Собянина, комплекс позволит заряжать до 500 машин в сутки.
«Это первый в стране самый крупный „умный“ зарядных хаб с динамической балансировкой мощности между подключенными автомобилями», — подчеркнул мэр.
На площадке работают 18 зарядных станций мощностью до 240 киловатт. Они поддерживают все основные типы разъемов.
Комплекс будет открыт круглосуточно. Для водителей в хабе оборудовали зону отдыха.