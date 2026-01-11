Погода в начале 2026 года в Москве оказалась холоднее климатической нормы

За десять дней выпало 38 миллиметров осадков — 73% от месячной нормы. Почти две трети этого количества, 22 мм, пришлось на 9 января, что стало новым суточным рекордом для этой даты. Предыдущий максимум (12,9 мм) был установлен в 1976 году.