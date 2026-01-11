Продажи Библии в Великобритании выросли на 134% за 6 лет

«Мы наблюдаем рост числа людей, которые обращаются к Библии с нуля. У них вообще нет христианского прошлого. У них нет основы от родителей или школы, которая была у большинства в предыдущих поколениях. Определенно, это молодые люди, ищущие духовность, — они хотят лучше понять мир и самих себя», — пояснила Од Паскье, руководитель розничных продаж книжного магазина Church House.