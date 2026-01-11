Появились новые кадры из экранизации «Грозового перевала» с Марго Робби

Студия Warner Bros. опубликовала новые кадры из фильма «Грозовой перевал» Эмералд Феннелл — экранизации романа Эмили Бронте. Картина выйдет в прокат 14 февраля, в День всех влюбленных.
На изображениях показаны костюмы героини Марго Робби, исполняющей роль Кэтрин. Актриса появляется в широкополой шляпе, баварском корсете, розовом полупрозрачном платье и ярко-красной юбке. Костюмы не относятся к исторической эпохе оригинала, XIX веку.
После выхода первого трейлера в сентябре 2025 года картину активно критиковали за историческую неточность, в том числе за использование песни Charli XCX «Everything is romantic» в саундтреке. «„Грозовой перевал“ с Марго Робби и Джейкобом Элорди и саундтреком Charli XCX ощущается как матча — дубайский шоколад — Лабубу на большом экране», — писали в твиттере.
Ранее Феннелл же объясняла, что ее цель — передать личные впечатления от первого прочтения романа Эмили Бронте в подростковом возрасте. «Я хотела создать нечто, что заставило бы меня чувствовать то же, что я чувствовала при первом прочтении. То есть это сугубо эмоциональный отклик. Он, скажем так, первобытный, сексуальный», — говорила режиссер.