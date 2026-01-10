Температура мирового океана достигла нового рекорда в 2025 году

«Тупые телефоны», война со слопом и геймификация сериалов: NYT предсказал тренды 2026 года
На Хлебозаводе покажут спектакль «Маленький принц»
Съемки четвертого сезона «Белого лотоса» пройдут в замке XIX века в Сен-Тропе
Золотое кольцо увеличат на 49 населенных пунктов
Принцесса Уэльская Кейт сказала, что природа помогла ей исцелиться
Пес-«Гудини» устроил побег из приюта ― он вскрыл замок пастью
Индонезия заблокировала ИИ-чат Grok из‑за риска создания порнографии
PUBG Mobile представила коллаборацию с сериалом «Острые козырьки»
Хит Джо Кири «End of Beginnings» набрал 2 млрд прослушиваний и возглавил чарты
Моррисси объявил о первом за шесть лет альбоме «Make-Up Is a Lie»
Мексиканский университет запустил дипломный курс по психоанализу «Евангелиона»
Собаки могут учить новые слова, подслушивая разговоры людей
Долина не передаст квартиру Лурье до 20 января
В России закрылись 25 одежных брендов за год
«Черное зеркало» продлили на 8-й сезон
Актеры сериала «Солдаты» застряли в пробке на Ярославском шоссе и опоздали на собственный спектакль
Театр Маяковского проведет благотворительную ярмарку, на которой можно приобрести вещи артистов
Ученые: 22 января вокруг Солнца соберется уникальный парад планет
Вышел трейлер финальной части хоррора «Незнакомцы» об убийцах в масках. Премьера — 6 февраля
Паша Техник обошел Путина и Трампа по популярности в русской Википедии
В Вологодской области закрылись все 610 алкомаркетов
На Bad Bunny подала в суд девушка. Она утверждает, что ее голос использовали в песнях без разрешения
Алан Камминг признался, что из‑за него Педро Паскаль повредил шею во время съемок новых «Мстителей»
В Калифорнии медведя смогли «выселить» из жилого дома только спустя 37 дней
Бруно Марс отправится в тур впервые после 10-летнего перерыва в сольной карьере
Сериал «Больница Питт» продлили на третий сезон
Дом детства Дэвида Боуи отреставрируют и откроют для публики
«Я не был таким худым со школы»: Мэтт Деймон сбросил 12 килограмм ради съемок в «Одиссее»

Температура мирового океана достигла нового рекорда в 2025 году

В 2025 году мировой океан поглотил колоссальный объем тепла, что привело к очередному температурному рекорду и усилению экстремальных погодных явлений. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Advances in Atmospheric Sciences.

Ученые отметили, что более 90% избыточного тепла, вызванного выбросами парниковых газов, аккумулируется именно в океане. Это делает его одним из наиболее наглядных индикаторов климатического кризиса.

Повышение температуры океана оказывает прямое влияние на интенсивность ураганов и тайфунов, увеличивает количество экстремальных осадков и наводнений, приводит к более продолжительным морским тепловым волнам и способствует повышению уровня моря за счет теплового расширения воды.

Согласно новому исследованию, наиболее быстрый рост температуры в 2025 году наблюдался в тропической и южной частях Атлантического океана, северной части Тихого океана и в Южном океане. 

Ученые также отметили тревожные изменения в Северной Атлантике и Средиземном море, которые становятся не только теплее, но и более солеными, кислыми и бедными кислородом, что угрожает морским экосистемам.

