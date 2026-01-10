Золотое кольцо увеличат на 49 населенных пунктов

«Тупые телефоны», война со слопом и геймификация сериалов: NYT предсказал тренды 2026 года
Температура мирового океана достигла нового рекорда в 2025 году
На Хлебозаводе покажут спектакль «Маленький принц»
Съемки четвертого сезона «Белого лотоса» пройдут в замке XIX века в Сен-Тропе
Принцесса Уэльская Кейт сказала, что природа помогла ей исцелиться
Пес-«Гудини» устроил побег из приюта ― он вскрыл замок пастью
Индонезия заблокировала ИИ-чат Grok из‑за риска создания порнографии
PUBG Mobile представила коллаборацию с сериалом «Острые козырьки»
Хит Джо Кири «End of Beginnings» набрал 2 млрд прослушиваний и возглавил чарты
Моррисси объявил о первом за шесть лет альбоме «Make-Up Is a Lie»
Мексиканский университет запустил дипломный курс по психоанализу «Евангелиона»
Собаки могут учить новые слова, подслушивая разговоры людей
Долина не передаст квартиру Лурье до 20 января
В России закрылись 25 одежных брендов за год
«Черное зеркало» продлили на 8-й сезон
Актеры сериала «Солдаты» застряли в пробке на Ярославском шоссе и опоздали на собственный спектакль
Театр Маяковского проведет благотворительную ярмарку, на которой можно приобрести вещи артистов
Ученые: 22 января вокруг Солнца соберется уникальный парад планет
Вышел трейлер финальной части хоррора «Незнакомцы» об убийцах в масках. Премьера — 6 февраля
Паша Техник обошел Путина и Трампа по популярности в русской Википедии
В Вологодской области закрылись все 610 алкомаркетов
На Bad Bunny подала в суд девушка. Она утверждает, что ее голос использовали в песнях без разрешения
Алан Камминг признался, что из‑за него Педро Паскаль повредил шею во время съемок новых «Мстителей»
В Калифорнии медведя смогли «выселить» из жилого дома только спустя 37 дней
Бруно Марс отправится в тур впервые после 10-летнего перерыва в сольной карьере
Сериал «Больница Питт» продлили на третий сезон
Дом детства Дэвида Боуи отреставрируют и откроют для публики
«Я не был таким худым со школы»: Мэтт Деймон сбросил 12 килограмм ради съемок в «Одиссее»

Золотое кольцо увеличат на 49 населенных пунктов

Сергиев Посад. Фото: Natalia Bazyl/Unsplash

Туристический маршрут Золотое кольцо России увеличат на 49 городов и сел. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко. 

Впервые в маршрут войдут населенные пункты Нижегородской и Тверской областей. Расширение Золотого кольца приурочено к его 60-летию, которое будет отмечаться в 2027 году. По мнению Чернышенко, инициатива увеличит туристическую привлекательность регионов Золотого кольца.

Сейчас Золотое кольцо включает девять основных городов ― Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Рыбинск. К расширенному маршруту иногда относят до 20 с лишним городов, в том числе Углич, Плес, Мышкин и Александров. 

Обновленное Золотое кольцо охватит среди прочих следующие населенные пункты: города Александров, Гороховец, Юрьев-Польский (Владимирская область), Мышкин, Рыбинск, Тутаев (Ярославская область), Гаврилов Посад, Кинешма, Шуя (Ивановская область), Галич, Нерехта, Судиславль (Костромская область), села Абрамцево и Гжель (Московской области), города Калязин и Кашин (Тверская область) Нижний Новогород, Выкса, Городец (Нижегородская область).

Вице-премьер напомнил, что регионы Золотого кольца пользуются мерами поддержки по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Например, благодаря программе льготного кредитования в Москве, Московской, Владимирской, Костромской и Ярославской областях реализуются около 60 инвестиционных проектов по строительству гостиниц и многофункциональных комплексов. 

Расскажите друзьям