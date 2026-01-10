Золотое кольцо увеличат на 49 населенных пунктов

Сейчас Золотое кольцо включает девять основных городов ― Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Рыбинск. К расширенному маршруту иногда относят до 20 с лишним городов, в том числе Углич, Плес, Мышкин и Александров.