Золотое кольцо увеличат на 49 населенных пунктов

Туристический маршрут Золотое кольцо России увеличат на 49 городов и сел. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Впервые в маршрут войдут населенные пункты Нижегородской и Тверской областей. Расширение Золотого кольца приурочено к его 60-летию, которое будет отмечаться в 2027 году. По мнению Чернышенко, инициатива увеличит туристическую привлекательность регионов Золотого кольца.
Сейчас Золотое кольцо включает девять основных городов ― Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Рыбинск. К расширенному маршруту иногда относят до 20 с лишним городов, в том числе Углич, Плес, Мышкин и Александров.
Обновленное Золотое кольцо охватит среди прочих следующие населенные пункты: города Александров, Гороховец, Юрьев-Польский (Владимирская область), Мышкин, Рыбинск, Тутаев (Ярославская область), Гаврилов Посад, Кинешма, Шуя (Ивановская область), Галич, Нерехта, Судиславль (Костромская область), села Абрамцево и Гжель (Московской области), города Калязин и Кашин (Тверская область) Нижний Новогород, Выкса, Городец (Нижегородская область).
Вице-премьер напомнил, что регионы Золотого кольца пользуются мерами поддержки по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Например, благодаря программе льготного кредитования в Москве, Московской, Владимирской, Костромской и Ярославской областях реализуются около 60 инвестиционных проектов по строительству гостиниц и многофункциональных комплексов.