Принцесса Уэльская Кейт сказала, что природа помогла ей исцелиться

«Тупые телефоны», война со слопом и геймификация сериалов: NYT предсказал тренды 2026 года
Температура мирового океана достигла нового рекорда в 2025 году
На Хлебозаводе покажут спектакль «Маленький принц»
Съемки четвертого сезона «Белого лотоса» пройдут в замке XIX века в Сен-Тропе
Золотое кольцо увеличат на 49 населенных пунктов
Пес-«Гудини» устроил побег из приюта ― он вскрыл замок пастью
Индонезия заблокировала ИИ-чат Grok из‑за риска создания порнографии
PUBG Mobile представила коллаборацию с сериалом «Острые козырьки»
Хит Джо Кири «End of Beginnings» набрал 2 млрд прослушиваний и возглавил чарты
Моррисси объявил о первом за шесть лет альбоме «Make-Up Is a Lie»
Мексиканский университет запустил дипломный курс по психоанализу «Евангелиона»
Собаки могут учить новые слова, подслушивая разговоры людей
Долина не передаст квартиру Лурье до 20 января
В России закрылись 25 одежных брендов за год
«Черное зеркало» продлили на 8-й сезон
Актеры сериала «Солдаты» застряли в пробке на Ярославском шоссе и опоздали на собственный спектакль
Театр Маяковского проведет благотворительную ярмарку, на которой можно приобрести вещи артистов
Ученые: 22 января вокруг Солнца соберется уникальный парад планет
Вышел трейлер финальной части хоррора «Незнакомцы» об убийцах в масках. Премьера — 6 февраля
Паша Техник обошел Путина и Трампа по популярности в русской Википедии
В Вологодской области закрылись все 610 алкомаркетов
На Bad Bunny подала в суд девушка. Она утверждает, что ее голос использовали в песнях без разрешения
Алан Камминг признался, что из‑за него Педро Паскаль повредил шею во время съемок новых «Мстителей»
В Калифорнии медведя смогли «выселить» из жилого дома только спустя 37 дней
Бруно Марс отправится в тур впервые после 10-летнего перерыва в сольной карьере
Сериал «Больница Питт» продлили на третий сезон
Дом детства Дэвида Боуи отреставрируют и откроют для публики
«Я не был таким худым со школы»: Мэтт Деймон сбросил 12 килограмм ради съемок в «Одиссее»

Принцесса Уэльская Кейт сказала, что природа помогла ей исцелиться

Фото: @KensingtonRoyal

Принцесса Уэльская Кейт опубликовала 9 января, в свой 44-й день рождения, завершающее видео из серии «Мать-природа», посвященное ее личному пути выздоровления после онкологии. 

Четвертый ролик, озаглавленный «Зима», был размещен в официальном аккаунте Кенсингтонского дворца. В видео принцесса делится размышлениями, как даже в холодное время года природа дарит «тишину, терпение и возможность заглянуть в себя». 

Она подчеркивает свою благодарность и роль природы как «тихого учителя», помогающего исцелению. «Серия „Мать-природа“ — это глубоко личное творческое размышление, как природа помогала мне исцеляться. Но это также история о силе природы и творчества в коллективном восстановлении», — написала Кейт в сопроводительном посте.

Серия началась весной 2025 года, после того как принцесса объявила о ремиссии. В каждом сезонном видео она рассказывала, как созерцание природы, связь с окружающим миром и простые моменты (например, прогулки с собаками или участие в школьных мероприятиях на открытом воздухе) поддерживали ее во время лечения.

Релиз финального видео приурочен к приближающейся годовщине объявления о ремиссии. В последние месяцы Кейт неоднократно говорила о своей вере в целительную силу природы для психического и физического здоровья.

Расскажите друзьям