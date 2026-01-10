Принцесса Уэльская Кейт сказала, что природа помогла ей исцелиться

Принцесса Уэльская Кейт опубликовала 9 января, в свой 44-й день рождения, завершающее видео из серии «Мать-природа», посвященное ее личному пути выздоровления после онкологии.
Четвертый ролик, озаглавленный «Зима», был размещен в официальном аккаунте Кенсингтонского дворца. В видео принцесса делится размышлениями, как даже в холодное время года природа дарит «тишину, терпение и возможность заглянуть в себя».
Она подчеркивает свою благодарность и роль природы как «тихого учителя», помогающего исцелению. «Серия „Мать-природа“ — это глубоко личное творческое размышление, как природа помогала мне исцеляться. Но это также история о силе природы и творчества в коллективном восстановлении», — написала Кейт в сопроводительном посте.
Серия началась весной 2025 года, после того как принцесса объявила о ремиссии. В каждом сезонном видео она рассказывала, как созерцание природы, связь с окружающим миром и простые моменты (например, прогулки с собаками или участие в школьных мероприятиях на открытом воздухе) поддерживали ее во время лечения.
Релиз финального видео приурочен к приближающейся годовщине объявления о ремиссии. В последние месяцы Кейт неоднократно говорила о своей вере в целительную силу природы для психического и физического здоровья.