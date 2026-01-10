Индонезия заблокировала ИИ-чат Grok из‑за риска создания порнографии

Индонезия временно заблокировала доступ к ИИ-чату Grok, разработанному компанией Илона Маска xAI. Об этом сообщает The Guardian.
Это первая страна, принявшая такие меры из-за рисков создания недопустимого контента. Поводом для блокировки стало использование функции генерации изображений в Grok для создания порнографических материалов, в том числе с участием несовершеннолетних.
Министр коммуникаций и цифровых технологий Индонезии Мейтья Хафид заявила, что сексуальные дипфейки представляют серьезную угрозу правам человека и цифровой безопасности граждан.
Власти страны также вызвали представителей социальной сети X (ранее Twitter) для объяснений. Сам Илон Маск заявил, что пользователи, создающие с помощью Grok незаконный контент, будут нести такую же ответственность, как если бы они загрузили его напрямую.
Ранее в ответ на общественный резонанс xAI отключила генерацию изображений в Grok для большинства пользователей, оставив эту функцию только платным подписчикам.