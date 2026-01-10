PUBG Mobile представила коллаборацию с сериалом «Острые козырьки»

Мобильная игра PUBG Mobile запустила коллаборацию с сериалом «Острые козырьки». Событие стартовало 9 января и продлится до 5 февраля.
Игрокам стали доступны тематические скины, основанные на образах Томаса, Артура и Джона Шелби, а также узнаваемые атрибуты сериала — пистолет-пулемет Томпсона и фирменные кепки с лезвиями.
В игру также добавлены эмоции, музыка из сериала и озвучка Томаса Шелби. Кроме косметических предметов, событие включает оригинальный сюжетный режим «Испытания Шелби», где игроки могут повлиять на развитие истории, принимая ключевые решения в четырех сценариях, основанных на знаковых моментах сериала.
«Эта коллаборация переносит атмосферу „Острых козырьков“ в PUBG Mobile с исключительной детализацией, позволяя игрокам полностью погрузиться в мир Шелби», — отметил представитель правообладателя Марк Вуллард.
Коллаборация посвящена премьере фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек», которая запланирована на март и должна завершить историю Томми Шелби. В дальнейшем создатель сериала Стивен Найт анонсировал еще два сезона, посвященных новому поколению персонажей.