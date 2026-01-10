Хит Джо Кири «End of Beginnings» набрал 2 млрд прослушиваний и возглавил чарты

Трек «End of Beginnings» музыканта Djo (Джо Кири) поднялся на первое место в британском хит-параде спустя два года после выхода благодаря финалу сериала «Очень странные дела».
Песня, выпущенная в 2022 году, приобрела популярность благодаря финалу «Очень странных дел». На самом деле ее нет в саундтреке сериала, но она стала вирусным трендом в TikTok.
Фанаты массово создавали видео-эдиты под финальные сцены, используя этот трек и строчки: «Когда я возвращаюсь в Чикаго, я чувствую это / Новая версия меня, я был там / Я машу на прощание концу начала».
Композиция также набрала 2 млрд прослушиваний в Spotify. Это первая песня Джо Кири, достигшая этого рубежа.
«End of Beginnings» впервые попала в британский чарт в феврале 2024 года, достигла четвертого места в марте и провела в Top 100 28 недель. Теперь же она сменила на вершине хит RAYE «Where The Hell Is My Husband?».
Финальный сезон «Очень странных дел» оказал влияние и на другие позиции чарта: легендарный трек Принса «Purple Rain» ворвался на 12-е место, а хит Кейт Буш «Running Up That Hill» вернулся на 14-ю строчку. В чарт также вошли песни The Police, Fleetwood Mac, Дэвида Боуи и The Clash, прозвучавшие в сериале.