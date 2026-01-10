«Тупые телефоны», война со слопом и геймификация сериалов: NYT предсказал тренды 2026 года
Моррисси объявил о первом за шесть лет альбоме «Make-Up Is A Lie»

Фото: Morrissey

Британский музыкант Моррисси анонсировал первый за шесть лет студийный альбом под названием «Make-Up Is A Lie». Релиз запланирован на 5 марта на лейбле Sire/Warner Records.

Одновременно с анонсом вышел заглавный трек, сочетающий меланхоличные инструменталы и характерный вокал бывшего фронтмена The Smiths. «Период ожидания временами казался трагедией, но сегодняшний релиз „Make-Up Is A Lie“ подобен воссоединению влюбленных», — обратился Моррисси к поклонникам.

«Пожалуйста, сядьте в ваше любимое кресло в темной комнате с выключенным светом — или отключите голову и насладитесь порывом самоуничижения, как это часто делаю я. Надеюсь, вы сочтете „Make-Up Is A Lie“ достойным того внимания, что вы ему уделите», — продолжил он.

Запись пластинки проходила в студии La Fabrique на юге Франции при участии продюсера Джо Чиккарелли (The Strokes, The White Stripes) и ряда приглашенных музыкантов. Альбом включает 12 композиций, среди которых — кавер на песню «Amazona» группы Roxy Music 1973 года.

Вот как выглядит полный трек-лист:

  • «You’re Right, It’s Time»
  • «Make-Up Is a Lie»
  • «Notre Dame»
  • «Amazona»
  • «Headache»
  • «Boulevard»
  • «Zoom Zoom the Little Boy»
  • «The Night Pop Dropped»
  • «Kerching Kerching»
  • «Lester Bangs»
  • «Many Icebergs Ago»
  • «The Monsters of Pig Alley»
