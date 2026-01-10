«Тупые телефоны», война со слопом и геймификация сериалов: NYT предсказал тренды 2026 года
Собаки могут учить новые слова, подслушивая разговоры людей

Фото: Anna Dudkova/Unsplash

Некоторые собаки способны учить новые слова, подслушивая разговоры хозяев. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на исследование венгерских ученых.

Ранее уже было известно, что одаренные собаки могут запомнить названия игрушек ― например, пиццы или пончика ― во время игры с хозяевами. Теперь же выяснилось, что животные способны выучить названия, просто подслушивая разговоры.

В эксперименте участвовали десять одаренных собак, включая бордер-колли по кличке Баскет и лабрадора по кличке Оги. Питомцы наблюдали, как их хозяева держали в руках новую игрушку и обсуждали ее с другим человеком. Затем собакам давали команду пойти в другую комнату и принести именно эту игрушку из кучи множества других. Семь из десяти собак успешно выучили названия новых игрушек — скатов и броненосцев — просто слушая разговоры хозяев.

Собаки справлялись с заданием даже тогда, когда хозяева клали игрушку в непрозрачную коробку, а затем обсуждали ее с другим человеком, — то есть когда между видимым объектом и его названием возникал разрыв.

«Это первый случай, когда мы наблюдаем группу собак, способных усваивать названия, подслушивая чужое общение», — рассказала автор исследования Шани Дрор из Университета имени Этвеша Лоранда в Венгрии.

Как отмечает AP, лишь немногие другие животные — например, попугаи и человекообразные обезьяны — демонстрировали способность к такому «подслушиванию». 

Для человека это тоже важный навык развития: дети младше двух лет могут усваивать новые слова, просто слушая речь, в том числе и те слова, которым родители не собирались их учить. Однако собаки из эксперимента уже взрослые, поэтому механизмы работы их мозга, позволяющие им подслушивать и учиться, вероятно, отличаются от человеческих, отметила Дрор.

