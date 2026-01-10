Мексиканский университет запустил дипломный курс по психоанализу «Евангелиона»

Университет Лондона в Мексике представил дипломный курс по психоанализу и киноанализу на основе культового аниме «Евангелион».
Курс рассчитан на 7 месяцев и будет изучать сериал через призму теорий Фрейда, Юнга и Лакана. Программа состоит из пяти модулей, которые охватывают:
- историю аниме и место «Евангелиона» в японской культуре,
- анализ персонажей и проблематики самоидентификации,
- визуальный символизм и повествование,
- темы тревоги, травмы и защитных механизмов,
- роль зрителя и его взаимодействие с произведением.
Стоимость обучения составляет около 60 долларов в месяц. Курс ориентирован не только на поклонников аниме, но и на студентов и специалистов в области кино, психологии, литературы и коммуникаций.
Создатель «Евангелиона» Хидэаки Анно неоднократно отмечал влияние психоанализа на свое творчество, что выразилось в глубокой проработке персонажей.