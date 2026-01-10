В Москве за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков. Это привело к транспортному коллапсу

В Москве за сутки выпало около 22 миллиметров осадков ― 42% от месячной нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
В столице побит рекорд для 9 января от 1976 года, когда в городе зафиксировали 12,9 миллиметра осадков. 1 миллиметра не хватило до суточного рекорда всего января, который был установлен в 1970 году.
«Такого снежного армагеддона в Москве в середине зимы не было последние 56 лет», ― констатировал Тишковец.
Высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ выросла за сутки на 6 сантиметров и составила 37 сантиметров. Самые высокие сугробы в этот день наблюдались в 1956 году (46 сантиметров).
По словам синоптика Михаила Леуса, 10 января прибавки снежного покрова ожидать не стоит. Снег, напротив, будет постепенно оседать под тяжестью веса. В воскресенье и понедельник снежный покров увеличится на 2–4 сантиметра.
Рекордный снегопад в столице привел к транспортному коллапсу. В московских аэропортах отменены или перенесены десятки рейсов. На Ярославском шоссе у Переславля-Залесского образовалась пробка на 23 километра. Застрявших в ней водителей эвакуировали автобусами и снегоходами.