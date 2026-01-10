«Тупые телефоны», война со слопом и геймификация сериалов: NYT предсказал тренды 2026 года
В России закрылись 25 одежных брендов за год

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

В России за 2025 год прекратили работать офлайн 25 фэшн-брендов, подсчитал Shopper’s. 

Во втором квартале прекратили работу магазины Mellow, Incity, Deseo, Just Clothes, Ready! Steady! Go! (бренд одежды Gloria Jeans). В третьем квартале рынок покинули Inspire Girls, Etam, Yollo, Prav.da, Mudo, а в четвертом — Face Code, Urban Vibes (от «Спортмастер»), Mollis и Luzeen.

По подсчетам экспертов, всего в прошлом году закрылись 400–500 магазинов модных ретейлеров с учетом оптимизации действующих сетей. На фэшн-рынок приходится 70% всех закрытий магазинов в торговых центрах. 

«У одежных ретейлеров закончился запас прочности, в 2025 году они начали закрывать убыточные или малоприбыльные магазины, чтобы сосредоточиться на развитии остальных», ― отметил гендиректор консалтинговой компании «Этерна» Дмитрий Томилин.

По его мнению, потребители и дальше будут сокращать покупки, а ретейлеры попытаются добиться от торговых центров скидок на аренду. «Настроения на фэшн-рынке пессимистические, и 2026 год будет годом выживания», — констатировал эксперт. 

