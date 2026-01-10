«Черное зеркало» продлили на 8-й сезон

Сериал-антология «Черное зеркало» вернется с восьмым сезоном на Netflix. Создатель шоу Чарли Брукер рассказал в интервью Netflix Tudum, что уже работает над сценариями новых эпизодов.
«Я могу подтвердить, что „Черное зеркало“ вернется как раз вовремя, чтобы реальность догнала его. Так что это волнительно. Этот участок моего мозга уже активировался и вовсю работает», ― заявил Брукер.
Говоря о работе над новым сезоном, он не стал вдаваться в детали, сравнив процесс с созданием музыкального альбома.
«Это полезный мысленный эксперимент при работе над новой историей. Я часто думаю: „А чего мы еще не делали и какое настроение я ищу? Где этот трек окажется на альбоме и в каком музыкальном направлении мы пойдем?“ Посмотрим. Очень маловероятно, что вы когда-нибудь увидите в „Черном зеркале“ веселую кантри-вечеринку», ― отметил создатель шоу.
Седьмой сезон антологии вышел в апреле 2025 года. Брукер говорил, что он был ближе к «классическому» «Черному зеркалу», чем шестой сезон, где было больше хоррора и меньше акцента на технологические сюжеты.