Актеры сериала «Солдаты» застряли в пробке на Ярославском шоссе и опоздали на собственный спектакль

В снежной ловушке оказались и актеры сериала «Солдаты». Антон Эльдаров, Павел Галич и Иван Моховиков опоздали на собственный спектакль в Ярославле. В своих соцсетях актеры опубликовали видео, в котором рассказали, что они два часа простояли на въезде в Переславль-Залесский.

